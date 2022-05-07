Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Adana Demirspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor - Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.