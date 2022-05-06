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Kader günü

Altay ve Çaykur Rize, bugün Gaziantep’ten gelecek sonuca kilitlenecek. Antep’in yenilmesi halinde iki takım da umutlarını son iki haftaya taşıyacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Kader günü

Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düştüğü Spor Toto Süper Lig'de, iki takım daha bugün belli olabilir. Giresunspor'un geçen hafta ligde kalmayı garantilemesinin ardından bu sefer potaya Fenerbahçe'ye yenilen Gaziantep FK girdi. Bitime üç hafta kala Altay ve Çaykur Rizespor'un maçlarını kazanması sonrasında rakipleriyle arasında 9 puan kalan kırmızı-siyahlılar, bugün Kayserispor karşısında alt sıraların kaderini belirleyecek final gibi bir karşılaşmaya çıkacak. Gaziantep ekibi, 1 puan alırsa Altay ve Rizespor'un ligden düşmesi kesinleşecek.

G.ANTEP'TE SEZON FİNALİ
Altay, lige tutunabilmek için Gaziantep FK ve Rizespor'la üçlü averaj hesaplarına girdi. Gaziantep FK'nın ikili averajda gerisindeki İzmir ekibi, Rize'yle 3'te 3 yapar güneydoğu temsilcisi sıfır çekerse ligde kalacak. Karadeniz ekibinin tek ihtimali ise Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak. Son hafta Gaziantep FK'yle düşmeme mücadelesine sahne olursa, lige veda edecek takım Gaziantep FKRize sezon finalinde belirlenecek. Rize'deki maçı Antep 1-0 kazanmıştı.

SAHASINDA 1 KEZ KAYBETTİ
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 42 puanın 36'sını seyircisi önünde elde etti. Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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