Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK – Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 19:57
Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK – Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.



GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Recep, Doğan, Sagal, Maxim, Mirza, Figueiredo

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Attamah, Carole, Campanharo, İbrahim, Abdulkadir Parmak, Emrah, Gökhan, İlhan

GAZİANTEP FK – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Gaziantep FK – Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

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