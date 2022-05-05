Beşiktaş Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakem listesi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan listeye göre haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak.

Öte yandan 85 gündür görev alamayan Fırat Aydınus da Başakşehir - Galatasaray maçıyla sahalara geri dönecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)