Samsun’da Dicko bombası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Samsunspor, Yeni Malatyaspor'dan Nouha Dicko'yu gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek Malili forvetle ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Önümüzdeki günlerde bir araya gelecek tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi. Türkiye kariyerine 2020 yılında Gaziantep FK'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 33 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Samsunspor, Yeni Malatyaspor'dan Nouha Dicko'yu gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek Malili forvetle ilk temaslardan olumlu sonuç aldı. Önümüzdeki günlerde bir araya gelecek tarafların büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi. Türkiye kariyerine 2020 yılında Gaziantep FK'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 33 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.