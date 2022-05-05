Rizespor’un gözü Kayseri’de

Gaziantep fk'nin Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle ligde kalma umutlarını sürdüren Rizespor, deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bu hafta Kayserispor'la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlıların 1 puan alması durumunda ligden düşecek Atmacalar'ın, Kayseri'nin galibiyeti için Gaziantep'teki final gibi karşılaşmaya kulak kesilecek.
Gaziantep fk'nin Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle ligde kalma umutlarını sürdüren Rizespor, deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bu hafta Kayserispor'la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlıların 1 puan alması durumunda ligden düşecek Atmacalar'ın, Kayseri'nin galibiyeti için Gaziantep'teki final gibi karşılaşmaya kulak kesilecek.