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Nuri Şahin’le coştuk

33 yaşındaki sambacı, “Nuri Şahin’in gelmesinden sonra coştuk ve bu da sonuca yansıdı. 13 maçlık yenilmezlik serimiz var. Gücümüzü gösterdik” diye umut dağıttı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Nuri Şahin’le coştuk
Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Naldo, teknik direktör Nuri Şahin'in gelmesinin kaderlerini değiştirdiğini söyledi. İspanya'da Espanyol, Getafe, Granada, İtalya'da Bologna, Udinese, Portekiz'de Sporting'de oynayan sambacı, "Nuri Şahin'in gelmesinden sonra takım toparladı ve bu durum saha sonuçlarına da yansıdı. 13 maçlık bir yenilmezlik serimiz var, üst üste galibiyetlerimiz var. Gücümüzü gösterdik. Takım da hem çalışmalarıyla, hem saha sonuçlarıyla bunu göstermiş oldu" dedi. Sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Kontratım bitecek ama burada çok mutluyum. Ailem de burada ve buraya yeteri kadar adapte oldu. Artık bu saatten sonra hem menajerimin hem de kulübün yapacakları görüşmeler sonucunda verilecek olan karara bağlı" diye takımda kalmak istediğini belirtti.
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