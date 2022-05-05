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Hak edilen yere geldik

A.Gücü’nün forveti Eren Derdiyok: “Takımın ait olduğu yerin Süper Lig olduğunu taraftar, camia ve kulüp olarak ispat ettik”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Hak edilen yere geldik
Ankaragücü'nün golcüsü Eren Derdiyok, şampiyonluk sonrası duygularını paylaştı. Sezon öncesi attığı imzayı TRT Spor'a değerlendiren Derdiyok, "Güzel bir takım kurulacak vaadiyle geldim. O çerçevede bir takım olduk. Hedefe oynamak için elimizden geleni yaptık. İlk 2-3 maç galibiyet yoktu. Zor maçlar oynadık ve takımın eksikleri vardı. Daha sonra takım oturdu" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Takımımızın ait olduğu yer Süper Lig. Taraftar, camia ve kulüp bunu ispat etti. Taraftarlarımızla beraber başarıyı yakaladık. Onlar iyi ki varlar. Umarım hep bize destek olurlar" diyerek sözlerini noktaladı.
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