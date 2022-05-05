Hak edilen yere geldik

Ankaragücü'nün golcüsü Eren Derdiyok, şampiyonluk sonrası duygularını paylaştı. Sezon öncesi attığı imzayı TRT Spor'a değerlendiren Derdiyok, "Güzel bir takım kurulacak vaadiyle geldim. O çerçevede bir takım olduk. Hedefe oynamak için elimizden geleni yaptık. İlk 2-3 maç galibiyet yoktu. Zor maçlar oynadık ve takımın eksikleri vardı. Daha sonra takım oturdu" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Takımımızın ait olduğu yer Süper Lig. Taraftar, camia ve kulüp bunu ispat etti. Taraftarlarımızla beraber başarıyı yakaladık. Onlar iyi ki varlar. Umarım hep bize destek olurlar" diyerek sözlerini noktaladı.