Avrupa aşkına!

Antalya'nın Süper Lig'deki takımları Alanyaspor ile Antalyaspor'un, ilk 4'te yer alarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar arasına girme hedefi, bitime üç hafta kala devam ediyor. Kupada yarı finaldeki Alanyaspor, ligde de iddiasını sürdürüyor. Y.Malatya'yı evinde 2-1 yenerek puanını 55'e çıkaran turuncu-yeşilliler, 6.'lıktan 5.'liğe yükseldi. Alanya'nın, 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 5 puan fark bulunuyor. Alanya ekibi, Başakşehir'e karşı ikili averajda da üstün. İstanbul'da 1-0 kazanan Farioli'nin öğrencileri, Alanya'da da 1-1 berabere kaldı.

ANTALYASPOR SERİYE BAĞLADI

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor da Avrupa hedefine odaklandı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Karadeniz deplasmanında 2-2 berabere kalan Akrepler, puanını 52'ye çıkardı. Nuri Şahin yönetiminde şaha kalkan ve yenilmezlik serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, önünde yer alan 5 rakibinin puan kaybını bekleyecek. Antalya temsilcisi, zorlu hedefi için son dönemdeki müthiş performansını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak. Akdeniz ekibi, 9 Mayıs Pazartesi günü 64 puanla 3'üncü sıradaki Konyaspor'u konuk edecek.