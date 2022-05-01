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Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Rizespor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Küme düşme hattında bulunan iki takımın karşılaşmasında taraflar galibiyet alarak moral kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 20:25
Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER

Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tjanic, Baku, Lourency, Halil, Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf, Bolasie, Cisse

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