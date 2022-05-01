Göztepe - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.
GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Çaykur Rizespor maçı başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER
Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tjanic, Baku, Lourency, Halil, Jahovic
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf, Bolasie, Cisse