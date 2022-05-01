Haberler Süper Lig Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 16:31
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Hakan Karabalcık yapıyor.

Alanyaspor evinde oynanan mücadeleden 3 puanla ayrılarak Avrupa ümitlerini sürdürdek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise prestij peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Yusuf, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Oğuz

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor saat 16:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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