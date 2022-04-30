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Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada konuk ekip rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e 3 puanı getiren goller Gulbrandsen, Trezeguet ve Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın golerini ise Mamadou Fall ve Jackson Muleka kaydetti. İşte müsabaka hakkında detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:04
Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa iç sahada Başakşehir'i ağırladı.

Zorlu karşılaşma tam 5 gole sahne olurken, kazanan taraf 3-2'lik skorla Başakşehir oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ve 52. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ve 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 60'a yükselterek namağlup serisini 5 maça çıkarırken Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Sivasspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

GOL VAR'A TAKILDI

Başakşehir'in 79. dakikada Gulbrandsen ile bulduğu gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

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