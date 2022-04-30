Giresun ligde kaldı

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilentiren mücadelede Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yenerek bitime üç maç kala ligde kalmayı garantiledi. Mücadeleye hızlı başlayan Çotanaklar, 5'te Chiquinho ile gole yaklaştı ama top auta gitti. 8'de Sergio'nun dokunuşunu kaleci Muriç çıkardı. 15'ta Sergio'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Giresun, aradığı golü 22'de buldu. Umut Nayir'in kafa vuruşu ağlara gitti:1-0. 45'te Chiquinho'nun penaltı noktasına çıkardığı topta Diabate mutlak fırsatı kaçırdı. İlk yarı 1-0 Giresun lehine bitti.
Mutlak kazanması gereken Giresunspor, ikinci yarıya da etkili başladı. 48'de gelişen atakta Diabate'nin pasında Serginho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Giresunspor puanını 43'e yükseltti ve 4'er maçı kalan 20 puandaki Altay ve Çaykur Rize'yle 13 puan farka ulaştı. Böylece Giresunspor'un ligde kalması kesinleşti. Malatya ve Göztepe'den sonra lige veda edecek iki takım için üç aday kaldı... Dün Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep kalan 3 maçında 1 puan bile alsa Altay ve Çaykur Rize lige veda edecek.