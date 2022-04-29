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Kader sınavı

Bitime 4 hafta kala Yeni Malatya ve Göztepe’nin düştüğü Süper Lig’de Gaziantep FK F.Bahçe’den puan alır, Giresun da Adana Demir’i yenerse Altay ve Rize veda edecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Kader sınavı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hem üstte hem altta büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak. Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda geri sayıma geçerken, düşme hattında da bu hafta düşenlerin tamamı belli olabilir. 35. hafta öncesi Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti. Küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ve Altay'la arasında 10 puan fark bulunan Giresunspor, bugün sahasında konuk edeceği Adana Demirspor'u mağlup ederse diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek. Ancak bugün oynanacak olan Fenerbahçe- Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte Giresunspor-Adana Demirspor maçından çıkacak sonuçlara göre; düşen iki takım daha netleşebilir. Kırmızı- siyahlıların Kadıköy'de güçlü rakibi karşısında puan alması ve Karadeniz temsilcisinin de Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'den düşen diğer iki takım olacak.

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