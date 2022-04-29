Haberler Süper Lig Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI

Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor, Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 20:23
Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI

Giresunspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Giresunspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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