Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI

Giresunspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...
Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 20.30'da çalan Giresunspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.