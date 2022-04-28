Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de kozlarını paylaşacağı dev derbinin tarihi de açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 36. hafta müsabakalarının programı belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.



Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:



6 MAYIS CUMA



20.00 Hatayspor - Trabzonspor



20.00 Gaziantep FK - Kayserispor



7 MAYIS CUMARTESİ



16.00 Sivasspor - Kasımpaşa



16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe



19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray



19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor



8 MAYIS PAZAR



16.00 Altay - GZT Giresunspor



16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor



19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

İŞTE 36. HAFTANIN PROGRAMI