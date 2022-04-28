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Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de kozlarını paylaşacağı dev derbinin tarihi de açıklandı. Buna göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 14:43 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:11
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de kozlarını paylaşacağı dev derbinin tarihi de açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 36. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:

6 MAYIS CUMA

20.00 Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

7 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

8 MAYIS PAZAR

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

İŞTE 36. HAFTANIN PROGRAMI

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