Haberler Süper Lig ⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 34. haftanın son mücadelesinde, Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Avrupa bileti almak için kritik mücadeleye hazırlanırken; Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği maç, her iki takım için de zorlu bir mücadele olacak. Peki, Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Kasımpaşa maçına dair merak edilenler ve maçın muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 08:00
⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

⚽Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Kara kartal sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, son haftalarda yüksek performans gösteren Kasımpaşa'nın nasıl bir mücadele sergileyeceği de merak edilenler arasında yerini aldı. 38. kez karşı karşıya gelecek iki takımdan hangisinin galip geleceği ise Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyeceğinden, siyah beyazlı taraftarlar nefeslerini tuttu. İşte Vodafone Park'ta yaşanacak Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 20.30'da Vodafone Park'ta başlayacak. Yasin Kol'un hakemliğinde oynanacak maç, beIN SPORTS HD1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ:

👉Ersin

👉Welinton

👉Vida

👉Montero

👉Rosier

👉Josef

👉Pjanic

👉Rıdvan

👉Ghezzal

👉N'Koudou

👉Batshuayi

KASIMPAŞA:

👉Ertuğrul

👉Ouannes

👉Spajic

👉Eren

👉Hadergjonaj

👉Donk

👉Hajradinovic

👉Doğucan

👉Fall

👉Umut

👉Muleka

WELINTON GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI

Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

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