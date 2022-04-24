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Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ederken Antalyaspor ile Kayserispor maçı Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:30
Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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