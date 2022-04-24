ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Altay - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Altay - Galatasaray karşılaşmasına sayılı saatler kala, futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Süper Lig'de yerini korumaya çalışan Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Galatasaray'ı misafir edecek. Deplasmana giden sarı kırmızılı ekip ise Avrupa hayallerini zorlamak için mücadeleyi sürdürecek. Peki, Altay - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri kimler? İşte Altay - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

ALTAY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar akşamı, yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Altay - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTAY - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ALTAY:

Lis

İbrahim

Björkander

Thiam

Tolga

Poko

Ceyhun

Kazımcan

Zeki

Rodriguez

Bamba

GALATASARAY:

Muslera

Omar

Nelsson

Marcao

Aanholt

Pulgar

Berkan

Babel

Cicaldau

Kerem

Halil

GALATASARAY İLE ALTAY 84. KEZ KARŞI KARŞIYA

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Altay ve Galatasaray 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık; Altay 58 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.