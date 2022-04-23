Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:57
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI

Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut Nayir

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı saat 16.00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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