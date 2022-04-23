Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI

Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut Nayir
FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı saat 16.00'da başladı. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.