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Varsa yoksa galibiyet!

Düşme hattındaki Atmacalar’ın tecrübeli çalıştırıcısı Korkmaz, “Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir müsabaka” sözleriyle konuk edecekleri 9 maçtır namağlup, 5’te 5 yapan sarı-lacivertlileri eli boş göndereceklerini vurguladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Varsa yoksa galibiyet!

SPOR Toto Süper Lig'de Cuma günü 9 maçtır namağlup Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, bulundukları konum itibarıyla bu karşılaşmayı kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi. Ligin son haftalardaki en iyi ekibine karşı oynayacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal ile beraber hem oyuncu hem takım performansı arttı. İyi oynuyorlar. Hem hücum hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya özen gösteriyorlar" dedi. Son iki haftada iyi futbol ortaya koyduklarının altını çizen Bülent Korkmaz, "Özellikle Kayseri deplasmanında çok iyi bir oyun oynadık. Sezon başından bu yana en iyi deplasman oyununu oynadık, çok pozisyona girdik. Galibiyeti kaçırdık. Bu iyi oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir müsabaka. Ligin boyu kısalıyor" diye iddialı konuştu.

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