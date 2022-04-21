Hedefe az kaldı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Altay'ın 10 puan önünde kurtuluş hattında yer alan Giresunspor, deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. 40 puan baremini yakaladıklarını söyleyen teknik direktör Hakan Keleş, "44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye umut dağıttı.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ"

Hakan Keleş, kapalı gişe oynadıkları, Beşiktaş maçındaki ambiyanstan çok etkilendiğini belirtti. Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.