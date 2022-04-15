Haberler Süper Lig Kayserispor - Rizespor | CANLI

Kayserispor - Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 20:16
Kayserispor - Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u yenerek ligde kalma umutlarını arttıran Rizespor, Kayserispor deplasmanında da 3 puan hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Kayserispor - Rizespor maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Gedson, Bolasie, Boyd, Sabo, Cisse

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