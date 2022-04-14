Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor forması giyen Rahmanovic'e 4 maç ve Hatayspor forması giyen Ribeiro'ya ise 2 maç men cezası verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

1- GZT GİRESUNSPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın, 10.04.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ONUR DİK'in, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 09.04.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN M, L, MARATON ALT TRİBÜN D, E, MARATON ÜST TRİBÜN D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 09.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 114, 115, 116, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 107, 108, 109 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO'nun, 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 09.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu AMAR RAHMANOVIC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN'in, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 10.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 04.04.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,