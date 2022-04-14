Haberler Süper Lig Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Fenerbahçe'de dönem dönem takımın en iyileri arasında yer alsa da bazı maçlardaki silik futbolu nedeniyle sürekli tartışılan isimlerden biri olan Ozan Tufan, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmıştı. Sarı-lacivertli ekipte 3. kez kadro dışı kalan yıldız futbolcunun bu kez takımdan ayrılması beklenirken Beşiktaş da devreye girdi. Fenerbahçe ise milli futbolcu hakkındaki kararını verdi. İşte dikkat çeken ayrıntı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:34 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:52
Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonunyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Milliyet'in haberine göre kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

F.BAHÇE OZAN'I KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Watford küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ın bonservisini Fenerbahçe'den alacak. İngilizi ekibinin Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olduğu için yıldız futbolcu sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Ancak sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI

Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Ozan bu konuda Fenerbahçe yönetiminden indirim talep etmesine rağmen, yönetim bu konuda kesinlikle geri adım atmama kararı aldı

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Piyasa değeri 6,5 milyon Euro olan Ozan Tufan devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 8 maçta toplam 285 dakika forma giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Ozan Tufan, Bursaspor'da 46 maçta 3 gol ve 9 asistlik sezonunun ardından 12 Ağustos 2015 tarihinde 7 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Milli futbolcu sarı lacivertli formayı 182 kez giyerken bu karşılaşmalarda 21 gol kaydetti ve 24 asist yaptı.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

3 KEZ KADRO DIŞI KALDI

27 yaşındaki Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kadro dışı bırakıldı. Ozan Tufan ilk kez 2017/18 sezonunun 2. yarısında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kocaman'ın ardından göreve gelen Philip Cocu tarafından yeniden kadroya dahil edilen Ozan, Hollandalı teknik adamın gözüne giremeyince lisansı dahi çıkarılmamıştı.

Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

Milli futbolcunun 3. kez kadro dışı bırakılması ise bu sezon oynanan Konyaspor maçından sonra oldu. Sarı lacivertlilerin sahasında 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında Mesut Özil ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal ile tartışma yaşayan Ozan Tufan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: TFF yöneticisi Selim Soydan Sabah Spor’a konuştu! "O isimle anlaştılar"
Kadınlar pazarda ekskavatörü vitrin yaptı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?
Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson...
Freddy Rincon hayatını kaybetti!
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
14 Nisan A101 aktüel katalog!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi? 11:39
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 4. etabın galibi belli oldu! 11:34
F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! F.Bahçe Ozan Tufan için kararını verdi! 11:34
Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... Cimbom'da büyük çelişki! Marcao ve Nelsson... 10:53
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" 10:47
Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! 10:16
Daha Eski
Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! 09:59
Salah favori 4 kalecisini açıkladı! Salah favori 4 kalecisini açıkladı! 09:53
F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! 09:45
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 09:39
Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! 08:57
G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama 08:20