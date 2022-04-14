Beşiktaş'ın istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi!

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Ozan bu konuda Fenerbahçe yönetiminden indirim talep etmesine rağmen, yönetim bu konuda kesinlikle geri adım atmama kararı aldı

8 MAÇTA FORMA GİYDİ Piyasa değeri 6,5 milyon Euro olan Ozan Tufan devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 8 maçta toplam 285 dakika forma giyerken, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.