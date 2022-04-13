Süper Lig'den haberler (13.04.2022)

ALTAY'DA 3 MÜJDE

İzmir'de Başakşehir'le final gibi bir maça çıkacak olan Altay, cezalı ve sakat futbolcularından gelen iyi haberlerle sevindi. Siyah-beyazlılarda Pinares iyileşirken, cezalarını tamamlayan Thaciano ve Rayan da takıma döndü.

GÜMRÜK ÇOK İDDİALI

Ligde Kasımpaşa'yla oynadığı Haliç derbisinden galibiyetle ayrılıp moral kazanan Karagümrük, deplasmanda lider Trabzonspor'la yapacağı maçta da serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, bitime 6 hafta kala Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için Karadeniz'den puanla ayrılmanın peşinde.

BEŞ BEŞLİK HOCA ŞAHİN

Müthiş bir seri yakalayan Antalya'da Nuri Şahin, 5'te 5 yapan teknik direktörler listesine de girdi. Trabzonspor'dan Abdullah Avcı, Başakşehir'den Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'dan Sami Uğurlu'nun arasına girdi.

HATAYSPOR ÇOK KIRILGAN

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupaları için çekiştiği rakiplerinden Antalyaspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Hatayspor, geri düştüğü karşılaşmalarda kırılgan yapısıyla dikkati çekti. Bordobeyazlılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda, 7. kez 3 ve üstü gol yediği mağlubiyet yaşadı.

HAYDİ KAYSERİ TRİBÜNE

Ligde 5 maçlık puan hasretine Göztepe deplasmanında son veren Kayserispor, sahasındaki kritik Rizespor maçını kazanarak alt tarafla bağını kopartmak istiyor. Taraftardan destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı almak istiyoruz" diye sarı-kırmızılı camiaya çağrı yaptı.

HAZİRANA KADAR SATACAK

Ligde kalma umutlarını azaltan Göztepe, tamamen devir işlemlerine odaklandı. Başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil'in hazirana kadar Göztepe'yi devredeceği kaydedildi. Danimarkalı iş insanı Ankersen, F.Bahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ve inşaat firması sahibi Alim Emiroğlu'nun talip olduğu sarı-kırmızılılarda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

3 PUAN SÖZÜ

Düşmeme mücadelesi veren Rizespor, Kayseri deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, "Kayseri'nin, aldığı galibiyetle yeniden güveni geldi. Zor bir maç olacak ve kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam ederiz" diye umut dağıttı.

BIRAKMAYACAĞIM

Bülent Korkmaz, ligde işlerin kötü gitmesi ve Rize'nin küme düşmesi halinde kontratında fesih maddesi bulunmadığına değindi. Korkmaz, "Başkanla anlaşırken kesinlikle şartlar ne olursa olsun Rizespor ile devam edeceğimi söyledim. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kulüpte çalışmak çok güzel" dedi.

HÜCUM ONUN İŞİ

Kasımpaşa, 2012-13'te yükseldiği Süper Lig'de 9 sezonda hücum hattıyla adından söz ettirdi. Ara transferde 22 yaşındaki Kongolu Muleka'yı kiralayan Paşa, genç santrfordan 7 gol, 2 asist katkısı aldı. Yine Lorient'ten tapusu alınan Umut Bozok da 14 gol, 7 asistle sezona damga vuran isimlerden oldu.

MALATYA MUTLU!

Yeni Malatya'da başkan Adil Gevrek'in istifasıyla gözler 24 Nisan'daki seçime çevrildi. Divan Kurulu, adaylık için zemin yoklayan Teoman Mutlu ile görüştü. Mutlu'nun kulübün net borcunun 255 milyon TL olduğunu ve ilk etapta lazım olan 80 milyonu cebinden karşılayabileceğini bildirdiği belirtildi.