Haberler Süper Lig Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yabancı kuralı...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yabancı kuralı...

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada, yabancı sınırlamasından, hakemlere dek önemli ifadeler kullandı. Öte yandan Ağaoğlu, TFF Başkan adaylığı iddialarına dair de konuştu. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 17:03
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yabancı kuralı...

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu konuşmasında, yabancı sınırına dair de konuştu.

İşte o sözler...

"Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak.""Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak."

YABANCI KURALI NASIL OLACAK?
"Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemimizde. Bu konuyu sıklıkla TFF ile konuşuyoruz. 8+3 kuralının bir sene daha devam etmesini dile getirdik."

"Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz.

TFF BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI KOYACAK MI?
"TFF Başkanlığı'na aday olmayı ve başkan olmayı kesinlikle düşünmüyorum."

"Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ da benimle aynı görüşte. TFF'de başkan adaylığı ya da başkan olmak gibi bir düşünceleri yok."

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