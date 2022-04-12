Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Federasyon Başkanlığına aday olacak mı?

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu konuşmasında, yabancı sınırına dair de konuştu. İşte o sözler...



"Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak.""Spor Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği olarak çekincelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak."



"Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemimizde. Bu konuyu sıklıkla TFF ile konuşuyoruz. 8+3 kuralının bir sene daha devam etmesini dile getirdik."



"Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz.



TFF BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI KOYACAK MI?

"TFF Başkanlığı'na aday olmayı ve başkan olmayı kesinlikle düşünmüyorum."



"Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ da benimle aynı görüşte. TFF'de başkan adaylığı ya da başkan olmak gibi bir düşünceleri yok."