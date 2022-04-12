Süper Lig'den haberler (12.04.2022)

13 MAÇ SONRA

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi 2-1 yenerek aylar sonra deplasmanda kazandı. Ligde son 5 maçını kaybeden, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan sarı kırmızılılar, ikinci kez galip geldi. Ligin 3. haftasında İstanbul'da oynadığı Başakşehir maçını 1-0 kazanan Kayserispor sonrasında oynadığı 13 maçı kazanamadı.

HAKEM TEPKİSİ

Konyaspor, 9 kişi kaldığı Rize'de 2-1 kaybederken, MHK ve hakemlere büyük tepki gösterdi. Açıklamada, "Konyaspor olarak, yaşanan skandala neden olan ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, maçın hakemi Ali Şansalan ve VAR hakemi Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz" denildi.

RİZESPOR PES ETMİYOR

Sahasında Konyaspor'a yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanında da serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek düşme hattının üzerindeki Giresunspor'la puan farkını 10'da tutan Atmacalar, Kayseri engelini aşarak kalan 5 haftaya umutlu girmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR MUTLU

Spor Toto Süper Lig'de Sivas galibiyetiyle 2'de 2 yapan Başakşehir, deplasmandaki Altay maçı hazırlıklarına moralli bir şekilde başladı. ilk 5 iddiasını ortaya koyan turuncu-lacivertlilerin dünkü antrenmanda oldukça keyifli gözükmesi dikkati çekti.

GARANTİ PEŞİNDE

Göztepe deplasmanından galibiyetle dönen Kayserispor'da futbolcular Carole ve Mert Çetin, Rize'ye de gözdağı verdi. İki futbolcu da "Taraftarımızın önünde oynayacağız bu maçı ve rakibimizi bizden olabildiğince uzak bir konuma getirmek istiyoruz ve ondan sonraki maçlara odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZDEN GEÇMELİ

Yeni spor yasası hakkında da konuşan Başkan Murat Sancak, şunları söyledi: "Komisyondan geçen yasa biraz daha gözden geçirilmeli. Kötü niyetli yönetici her zaman var olacak ama bundan sonra iyi niyetli yönetici bulmakta zorlanırız. Bunu bir daha gözden geçirmek lazım."

MANCINI HATA ETTİ

Başkan Murat Sancak, İtalya Milli Futbol Takımı'na davet edilmeyen Balotelli konusunda da Mancini'ye tepki gösterdi. Sancak, "Bence Mancini hata etti. Götürseydi tur atlayabilirdi. Balotelli gibi bir golcün varsa 90 dakikada 1 tane atar götürür işi" ifadelerini kullandı.