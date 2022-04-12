Hedef ilk 4

Altay galibiyetiyle Avrupa hedefine ilerleyen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da lider Trabzon'la maçları hakkında konuşan Sancak, "İlk 4 hedefimiz var. Allah nasip ederse Avrupa'ya gitsek memnun oluruz. İnşallah Trabzon buraya gelirken şampiyonluğu garanti etmiş olur da, biz de yeneriz onları. Çünkü Avrupa iddiamız var bizim. Ancak şampiyon olmaya gelirlerse işlerinin kolay olmayacağını bilsinler" dedi.

YILDIZ YOK

Balotelli ve Belhanda gibi yıldızlarının takımda olmasını istediğini aktaran Başkan Sancak, "Bunlar özel oyuncular. Arzu eder ki beraber olalım ama hayat ne getirir bakacağız" bilgisini verdi. Gelecek sezon yıldız transfer olmayacağını söyleyen Murat Sancak, "Bu kadar yıldız yeter bize. Sadece ihtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız. Doğru adamları alacağız ve yola devam edeceğiz" diye camiaya umut dağıttı.

BALOTELLI, İTALYAN MEDYASINDA

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Balotelli, Altay'a attığı golle sayısını 12'ye çıkardı. Goldeki sevinci ise İtalyan medyasını süsledi. İTALYAN medyası, Balotelli'nin gol sevincini futbolu bırakan M.City'den eski takım arkadaşı Sergio Agüero'ya adadığını yazdı.