Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - Kayserispor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe - Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Kayserispor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Nwobodo, Soner, Aytaç, Lourency, Halil, Santo

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Abdulkadir, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic