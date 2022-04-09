Haberler Süper Lig Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe - Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 11:30
Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - Kayserispor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe - Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Kayserispor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Nwobodo, Soner, Aytaç, Lourency, Halil, Santo

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Abdulkadir, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

DİĞER
Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi
Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor