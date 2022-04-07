Süper Lig'den haberler (07.04.2022)

CHERİF NDIAYE 1.2 MİLYONA ÇİN'E

Göztepe'de Cherif Ndiaye, Çin'in Shanghai Port takımına transfer oldu. Geçen sezon Hırvatistan'da Gorica'dan kiralanan, 26 yaşındaki Senegalli santrfor 40 maçta 12 gol, 2 asist katkısı sağladı. Bu sezon bonservisi alınan Ndiaye, 33 maçta 12 gol, 3 asist yaptı. Göz-Göz'ün 1.2 milyon euro bonservis alacağı öğrenildi.

KOŞMAYAN GİTSİN

Düşme hattındaki Göztepe, Konya deplasmanında 3-0 kaybedip 8 maçtır puan alamazken, takımın kat ettiği koşu mesafesi taraftarın tepkisine neden oldu. Göz-Göz, 104 kilometre koşu mesafesiyle 20 takım arasında sonuncu oldu. İzmir ekibinde Başkan Vekili Talat Papatya, önceki gün kadroda şimdiden eleme yapılacağını açıklayıp aklı sarı-kırmızılı kulüpte olmayan oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini duyurmuştu.

ALTAY'DAN BAŞVURU

Düşme hattındaki Altay, Antalyaspor maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF'ye iletti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.

TFF'DEN KUTLAMA

TFF, Anadolu Ajansı'nın yıl dönümünü kutladı. Mesajda özetle, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 102. yıl dönümünü kutlarız" denildi.

GENÇ EMRE'DEN 5 YILLIK IMZA

Antalyaspor, altyapısında forma giyen Emre Uzun ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, Emre Uzun ve genç futbolcunun ailesi katıldı. Halen U19 Takımı'nda ter döken 17 yaşındaki orta saha, "Umarım kısa zaman içinde A takım formasını giyerim. İlk hedefim A Takım'da forma giymek" diye hedeflerinden bahsetti.

PESIC SEFERBERLİĞİ

İlk yarıda 11 gol atarak gol krallığında zirveye yerleşen ve F.Bahçe'nin listesine giren Pesic, ikinci yarıya umduğu gibi başlayamadı. En son 15 Ocak'ta Rize'ye gol atan Sırp forvet, 12 golle krallık yarışında da 5.'liğe geriledi.

RİZE'DE FİNAL GİBİ MAÇ

Alanya'dan eli boş dönen Rizespor, ligin flaş ekibi Konya karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Ligde 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık bir fark bulunan Atmacalar, Konya karşısında kazanıp, camiayı yeniden havaya sokmak istiyor.

AKBABA TARİH YAZDI

Son olarak Rize ağlarını da havalandırıp, Alanyaspor formasıyla 65 gole ulaşan Emre Akbaba, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 29 yaşındaki yıldız forvet, 63 golü bulunan Nedim Vatansever'i geride bıraktı.