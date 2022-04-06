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Revizyon zamanı

Süper Lig’de kalma umutlarını azaltan İzmir ekibinde Başkan Vekili Talat Papatya, “Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş olan oyunculara öncelik verilecektir” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Revizyon zamanı
SPOR Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren ve son 8 maçını kaybederek umutlarını azaltan Göztepe'de kadro operasyonu yapılacak. Başkan Vekili Talat Papatya, bu hafta oyuncularla tek tek görüşüleceğini ve düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini bildirdi. Papatya, "Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe'ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir. Devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır" bilgisini verdi.
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