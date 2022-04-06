Cherif Ndiaye Çin yolcusu

Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Shangai Port, Senegalli golcü için resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki genç santrfor, bu sezon da forma giydiği 30 maçta aynı performansa ulaştı.
Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Shangai Port, Senegalli golcü için resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki genç santrfor, bu sezon da forma giydiği 30 maçta aynı performansa ulaştı.