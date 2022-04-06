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Cherif Ndiaye Çin yolcusu

Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Shangai Port, Senegalli golcü için resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki genç santrfor, bu sezon da forma giydiği 30 maçta aynı performansa ulaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Cherif Ndiaye Çin yolcusu
Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Shangai Port, Senegalli golcü için resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki genç santrfor, bu sezon da forma giydiği 30 maçta aynı performansa ulaştı.
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