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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da!

Süper Lig'in 31. haftası sona ererken PFDK'ya sevk edilen takımlar ve isimler de belli oldu. Buna göre TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 31. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor, Altay, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 19:58
Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 31. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor, Altay, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Cyle Larin ile Göztepe'nin İttifak Konyaspor'a 3-0 yenildiği karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılan Cherif Ndiaye'nin de kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Gaziantep FK'nin Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Papy Djilobodji'nin hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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