Hatayspor-Adana Demirspor maçı CANLI

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Sackey, Mehdi, Benzia, Saba, Ayoub, Diouf
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Akintola, Bjarnason, Vargas, Balotelli
HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.30'da çalan Hatayspor Adana Demirspor maçı beIN Sports1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.