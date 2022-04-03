Trabzonspor Beşiktaş : 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor sahasında yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıkış arayan Beşiktaş ile karşılaştı.

Akyazı'da kapalı gişe oynanan maç 1-1 eşitlikle noktalandı. Bordo mavililerin golü 56. dakikada Cornelius'tan gelirken, Beşiktaş'ın golünü 71. dakikada Rosier kaydetti.

Siyah beyazlılarda Cyle Larin 80. dakikada Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Kartal'da Batshuayi 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor 71, 7. sıradaki Beşiktaş ise 47 puana ulaştı.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.

TARAFTARLAR STADIN TAMAMINI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.