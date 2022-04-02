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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacak ve Kayserispor Fenerbahçe kendi stadında ağırlayacak. Futbolseverler, 'Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati ve yayın bilgisi haber detaylarında...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:44
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor Fenerbahçe arasında yaşanacak ve karşılaşmada, Kayserispor Fenerbahçe'yi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ağırlayacak. Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak maçın detayları ve 'Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabı haberimizde...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, yani bugün saat 16.00 itibariyla başlayacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

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KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor ve geride bıraktığı 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Kayserispor ise haftaya 14. sırada girerek listede yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

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