GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Karagümrük arasında yaşanacak ve karşılaşmada, Galatasaray Karagümrük'ü Nef Stadyumu'nda ağırlayacak. Ali Şansalan yönetiminde oynanacak maçın detayları ve 'Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Karagümrük hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabı haberimizde...

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, yani bugün saat 20.30'da başlayacak.

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Galatasaray Karagümrük arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Karagümrük: Viviano, Salih, Birashi, Balkovec, Caner, Levent, Bistrovic, Jimy Durmaz, Emre Mor, Karamoah, Pesic.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan sarı kırmızılı takımın tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak.

Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.