ALTAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Altay Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Altay ile Antalyaspor arasında yaşanacak ve karşılaşmada, Altay kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yasin Kol yönetiminde oynanacak maçın detayları ve 'Altay ile Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay ile Antalyaspor hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabı haberimizde...

⚽ALTAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Antalyaspor karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, yani bugün saat 16.00'da oynanacak.

⚽ALTAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Altay Antalyaspor arasındaki mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak ve izlemek isteyenler, maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından canlı izleyebilecek.

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⚽ALTAY VE ANTALYASPOR'DA MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Milli ara öncesi son olarak deplasmanda Sivasspor'a son anlarda 2-1 mağlup olan Altay, taraftarının önünde kazanarak iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise 8 haftalık namağlup serisini sürdürmeyi planlıyor.

Altay'da bu sezon 4. teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu, hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 29 puanla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 17. sırada yer alan Altay, 41 puanı bulunan 10. basamaktaki rakibini yenerek lige tutunma umutlarını korumak istiyor.