Süper Lig'den haberler (31.03.2022)

KALOĞLU BU SEFER İDDİALI

Altay'da 'kurtarıcı' olarak gelen Sinan Kaloğlu, futbolculuğunda 2002-03'te aynı ligde küme düşme acısı yaşadığı İzmir ekibinde bu kez sezonu mutlu bitirmek istiyor. Kaloğlu, Antalya karşısında kariyerinin ilk sınavından 3 puanla ayrılmak amacında.

GENÇLER AVRUPA'NIN RADARINDA

Adnan Başkan, takımın dikkat çeken genç isimleri Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar'a teklifler olduğunu söyledi. Başkan, "Doğukan'ı izlemeye gelen kulüpler var. Özellikle İspanya ve İtalya'dan telefonda görüştüğüm kulüpler var. Gökdeniz ve Bünyamin'i de izlemeye geliyorlar. Gökdeniz için Fransa ve Almanya diyebilirim. Doğukan'ı İspanya'dan isteyen birkaç kulüp var" ifadelerini kullandı.

NURİ HOCAYLA PARLADI

Milli takıma çok fazla oyuncu veren bir kulüp olduklarının altını çizen Adnan Başkan, bu sezon 3 gol, 5 asist katkısı yapan Doğukan Sinik'i övdü. Başkan, "Doğukan, Nuri hocayla kendini buldu. Milli takıma gitti bu bizi çok gururlandırdı" dedi.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRECEK

Düşme hattındaki Göztepe bir yandan devir işlemleriyle ilgilenirken diğer bir yandan da kadro yapılanmasıyla uğraşıyor. Olası küme düşme senaryosunda kontenjan nedeniyle birçok yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.

KAZANMAYA GİDECEĞİZ

Galatasaray galibiyetiyle milli araya giren Gaziantep FK'de Senegalli stoper Papy Djilobodji, Kasımpaşa deplasmanında da güzel serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Kasımpaşa maçları bizim için bu zamana kadar iyi geçti. Oraya kazanmak için gideceğiz, umarım deplasmanda ikinci galibiyetimizi alırız" değerlendirmesinde bulundu.

RİZESPOR HAZIR

Milli arada Antalya'da kamp yapan Rize, Alanya'ya hazır. Lider Trabzonspor'a karşı alınan galibiyeti kırılma maçı olarak değerlendiren Bülent Korkmaz, "Seri galibiyetler almalıyız. Deplasmanda kazanmalıyız. Üst üste bunları koyduğumuz zaman inşallah bu çıkış yolu bu maçla olur" diye umut dağıttı.

DEMİRSPOR MUTLU

AVRUPA kupaları için çekiştiği rakiplerinden Hatay'la deplasmanda karşılaşacak Adana Demirspor, kritik maça iddialı hazırlanıyor. Demirspor'da milli takımdan dönen Deli ve Bjarnason da çalışmalara katıldı. Milli takıma giden diğer oyuncular Yunus Akgün ve Muric de bugün idmanlara katılacak.

Göztepe'yle telafi edeceğiz

Konya'nın başarılı stoperi Adil Demirbağ, milli arada Göztepe'ye çok iyi hazırlandıklarını vurguladı. 24 yaşındaki stoper, "F.Bahçe mağlubiyetini Göztepe'yle telafi etmek istiyoruz. Bu sene inanılmaz bir ivme yakaladık. Bu seviyede kalmak için de kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

DOUKARA FESHEDİLDİ

Giresunspor'da, Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı. Fesih nedeni de Doukara'nın 20 Mart'ta oynanan Antalya maçının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları olarak belirtildi.

GÖREV VERİLMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Tahkim Kurulu'nun görevlerine iade ettiği hakemlere görev verilip verilmeyeceği ise merak konusuydu. Merkez Hakem Kurulu, atamalarında daha önce liste dışında bıraktığı 13 hakemi görevlendirmedi.

FİNAL YAKIŞIR

Giresun'da ter dökecek Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, iddialı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "İki takım için de önemli bir maç. Bütün her şeyimizi koyacağız ortaya" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda da hedeflerinin finale yükselmek olduğunu vurguladı.

YİĞİDO'DA 2 SAKAT VAR

Sivasspor'da Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sakatlandı. Yiğidolar'da savunma oyuncusu Samba Camara ve golcü Moussa Konate'nin sakatlandığı bildirildi. Konate'nin sol ayak bileği, Camara'nın da sol diz kemiğinden sakatlandığı açıklandı.