Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Ligde 4 maçtır kaybeden Kayserispor, evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı ön liberosu Campanharo, "Kupada F.Bahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle yeneceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.
Ligde 4 maçtır kaybeden Kayserispor, evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı ön liberosu Campanharo, "Kupada F.Bahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle yeneceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.