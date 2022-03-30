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Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Ligde 4 maçtır kaybeden Kayserispor, evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı ön liberosu Campanharo, "Kupada F.Bahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle yeneceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe’yi yeneceğiz
Ligde 4 maçtır kaybeden Kayserispor, evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı ön liberosu Campanharo, "Kupada F.Bahçe'yi elemiştik ama bu lig müsabakası olacağı için daha farklı. Seyircimizin desteğiyle yeneceğimizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu.
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