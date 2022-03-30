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"Damga vururuz"

“Önümüzdeki maçlar, çok daha önemli. Aramızdaki bağlantıyı iyi sağlarsak, Süper Lig’e damga vururuz.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
"Damga vururuz"
Antalyaspor'un Fenerbahçe'den aldığı Sinan Gümüş, eski takımına geldiği için çok mutlu. Gümüş, "Kadro dışı kaldıktan sonra da çok teklif aldım ama hepsini reddettim ve Antalyaspor'a geri dönmek istediğimi her zaman söyledim" dedi. Ligde 8 maçtır yenilmediklerinin altını çizen 28 yaşındaki forvet, "Yeni katılanların adaptasyon süreci olur ama Adriano, Fernando olsun hemen maçlara çıkmaları çok pozitif bir mesajdı. Önümüzdeki maçlar, bizim için çok daha önemli. Aramızdaki bağlantıyı iyi sağlarsak, lige damga vurabiliriz" diye iddialı konuştu.

Hocası Nuri Şahin'in Antalyaspor'a gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Antalyaspor formasını giymemi çok istedi. Zaten öncesinde de tanıdığım birisiydi. Birlikte çok uzun süredir çalışmasak da işine değer veren bir hoca. Ben onun bir hoca olarak, futbol camiasında iz bırakacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.
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