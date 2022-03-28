Süper Lig'den haberler (27.03.2022)

AKGÜN: SİVAS'I YEN SÜPER LIG'DE KAL

Evinde Sivasspor'u ağırlayacak Giresunspor'da, yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, galip gelmeleri halinde ligde kalma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi. Akgün, "Bizi birbirinden önemli maçlar bekliyor. İlk hedefimiz de Sivasspor. Eğer kazanırsak ligde kalma yolunda önemli bir adım atacağız" diye umut dağıttı.

SİVASSPOR HAZIR

Deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, moralli şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Altay galibiyetiyle milli araya giren Yiğidolar'da futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. İdmanda sakatlığı bulunan Henrique, takımdan ayrı çalıştı.

ANTALYA'DAN TEBRİK

ANTALYASPOR, amigo Recep Güler'i tebrik etti. Mesajda, "Tebrikler 'Miloş'. Tribünlerimizin sevilen ismi Recep Güler (Miloş) Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a gidiyor. Güler, farklı ülkelerin amigolarının yer aldığı Katar'da Türkiye'nin tribün yüzü olacak" denildi.

AVRUPA AŞKINA

Hatay'da Adana Demirspor'la Avrupa kupaları için kozlarını paylaşacak Hatayspor iddialı. 4 maçtır namağlup olduklarını vurgulayan teknik direktör Ömer Erdoğan, "Kendi saha ve seyircimiz önünde bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

G.ANTEP FK İDDİALI

Galatasaray galibiyetiyle milli araya giren Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını da keyifli bir şekilde sürdürüyor. Ümit Milli Takım kampından dönen Mirza Cihan takımla çalışmalara başlarken, milli takımlardaki Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı

RAKITSKIY BEKLEMEDE

Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Yaroslav Rakitskyi'yi transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki Ukraynalı milli stoperin turuncu-lacivertlilerden yıllık net 2 milyon euro talep ettiği belirtildi. İstanbul ekibinin rakamı düşürmek için görüşmeleri sürdüreceği öğrenildi.

UMUTLARIMIZ YEŞERDİ

Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun hakem kararı konusunda açıklama yayınladı. Açıklamada özetle, "26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır" ifadelerine yer verildi.