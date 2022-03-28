Koz Rodriguez

Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez, son 8 karşılaşmada kümede kalma savaşı verecek İzmir ekibinin en önemli kozlarından biri olacak. Son haftalarda sergilediği başarılı futbolu Sivas deplasmanında attığı şık golle süsleyen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. 2. haftada Alanya ağlarını havalandırdıktan 212 gün sonra rakip fileleri sarsan ve sakatlığını tamamen atlatıp sezonun ilk haftalarındaki formuna yeniden kavuşan Rodriguez'in Antalyaspor randevusunda yine ilk 11'de görev alması bekleniyor. Ligde 22 maçta bin 553 dakika forma giyen tecrübeli forvet, 2 golün yanı sıra 1 de asistle takımına katkı sağladı.