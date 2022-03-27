Konya geri sayımda

Kulübün 100'üncü yıl kutlamalarının galasını bir otelde gerçekleştiren Konyaspor'da Başkan Fatih Özgökçen, Şampiyonlar Ligi müziğini taraftara dinletmek istediklerini söyledi. Özgökçen, "Futbol takımımız tarihin en başarılı sezonunu yaşayan, herkesin gıpta ettiği, alkışladığı bir takım haline geldi. Mücadele azmimizi gösterdiğimiz takdirde hedefimize ulaşıp Konya'da stadımızda Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya'ya dinletme arzu ve gayretinde olacağız" diye konuştu. Galaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte kulüpte forma giyen yeni ve eski futbolcuların yanı sıra birçok davetli katıldı.