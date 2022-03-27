Kaloğlu: Başaracağız

Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kalan 8 hafta da alabilecekleri 24 puana - talip olduklarını söyledi. Ca miasında olduğu için mutlu - olduğunu belirten Kaloğlu, "20 yıl önceki dostlarımı görüyorum. Coşkulu, iyi bir takım olmak istiyoruz. Biz inanıyoruz. Büyük Altay taraftarı da bize inansın. 8 maçta 24 puana talibiz. Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz ve biz bunu başaracağız" dedi.
Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kalan 8 hafta da alabilecekleri 24 puana - talip olduklarını söyledi. Ca miasında olduğu için mutlu - olduğunu belirten Kaloğlu, "20 yıl önceki dostlarımı görüyorum. Coşkulu, iyi bir takım olmak istiyoruz. Biz inanıyoruz. Büyük Altay taraftarı da bize inansın. 8 maçta 24 puana talibiz. Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz ve biz bunu başaracağız" dedi.