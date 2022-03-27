Haberler Süper Lig Gözü ilk 2’de

Gözü ilk 2’de

Sezonun flaş ekibi Alanyaspor, sezonu ilk 2 içinde bitirmek istiyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor'la karşılaşacak turuncu-yeşilli ekipte Teknik Direktör Francesco Farioli, "Evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. 2. sıradaki Konyaspor'la aramızda 6 puanlık fark var. Kalan haftalarda onu kapatarak ligi 2. sırada bitirmeyi gerçekten çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Gözü ilk 2’de
Sezonun flaş ekibi Alanyaspor, sezonu ilk 2 içinde bitirmek istiyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor'la karşılaşacak turuncu-yeşilli ekipte Teknik Direktör Francesco Farioli, "Evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. 2. sıradaki Konyaspor'la aramızda 6 puanlık fark var. Kalan haftalarda onu kapatarak ligi 2. sırada bitirmeyi gerçekten çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaşlı yıldız için bomba hamle! Cyle Larin derken...
Bade İşçil’in yeniden evleneceği iddia edilen Malkoç Süalp gönlünü Ali Gürsoy’un eski eşi Melis Çiftçi'ye kaptırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor