Gözü ilk 2’de

Sezonun flaş ekibi Alanyaspor, sezonu ilk 2 içinde bitirmek istiyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor'la karşılaşacak turuncu-yeşilli ekipte Teknik Direktör Francesco Farioli, "Evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. 2. sıradaki Konyaspor'la aramızda 6 puanlık fark var. Kalan haftalarda onu kapatarak ligi 2. sırada bitirmeyi gerçekten çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sezonun flaş ekibi Alanyaspor, sezonu ilk 2 içinde bitirmek istiyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor'la karşılaşacak turuncu-yeşilli ekipte Teknik Direktör Francesco Farioli, "Evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. 2. sıradaki Konyaspor'la aramızda 6 puanlık fark var. Kalan haftalarda onu kapatarak ligi 2. sırada bitirmeyi gerçekten çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.