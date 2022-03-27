Emre Mor: Kader bana şans verdi

Son haftaların formda ismi Emre Mor, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarttığını söyledi. TRT Spor'a konuşan genç oyuncu, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.
Son haftaların formda ismi Emre Mor, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarttığını söyledi. TRT Spor'a konuşan genç oyuncu, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.