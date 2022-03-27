Haberler Süper Lig Emre Mor: Kader bana şans verdi

Emre Mor: Kader bana şans verdi

Son haftaların formda ismi Emre Mor, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarttığını söyledi. TRT Spor'a konuşan genç oyuncu, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Emre Mor: Kader bana şans verdi
Son haftaların formda ismi Emre Mor, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarttığını söyledi. TRT Spor'a konuşan genç oyuncu, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum. Şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.
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