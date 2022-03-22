Haberler Süper Lig TFF transfer talimatı değişikliğine gitti! Rusya ve Ukrayna...

TFF transfer talimatı değişikliğine gitti! Rusya ve Ukrayna...

TFF, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yaptığı değişiklik ile FIFA'nın kararını uyguladı. Buna göre 7 Nisan'a kadar Rusya ve Ukrayna liglerinde oynayan futbolcular Türkiye'deki kulüplere transfer olabilecek. Yabancı oyuncu sayısında değişiklik olmayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 21:36
TFF transfer talimatı değişikliğine gitti! Rusya ve Ukrayna...

TFF Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda yapılan değişiklik ile Ukrayna'daki ve Rusya'daki yabancı futbolcuların, 7 Nisan'a kadar ülkemizdeki kulüplere transfer olabileceği belirtildi.

FIFA'nın kararının uygulandığı bu değişiklikte yabancı oyuncu sayısında herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplere tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na geçici 7. Madde eklenmesine karar verilmiştir."

GEÇİCİ MADDE 7

"1) FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Ek-7'si uyarınca; TFF'nin ilgili talimat, düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futbolcu oynatılmasına izin verilen kulüpler;

a) Ukrayna Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri
07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür.

b) Ukrayna Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplere tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla 2 tanesini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 07.04.2022 tarihine kadar tescil ettirebilirler.

2) Ayrıca Süper Lig kulüpleri; TFF'nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere imzalayacakları sözleşmeleri tescil ettirilebilir."

DİĞER
Siz onu bir de makyajsız görün! 47 yaşındaki Pınar Altuğ sıfır makyaj hali ile doğal güzelliğini konuşturdu!
Rize'de korku dolu anlar! Eğitim filikası alabora oldu: 14 öğrenci ve akademisyen denize düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor